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Barbara Eden cancels film festival appearance due to illness

"I Dream of Jeannie" legend Barbara Eden has fallen ill and canceled her planned appearance at the Cinecon Classic Film Festival in Los Angeles Saturday.

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