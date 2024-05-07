В Госдепе объяснили разницу между нормами об иноагентах в США и Грузии

Закон об иностранных агентах, действующий в США, "очень отличается" от нормы, которую сейчас рассматривают в парламенте Грузии, заявил на брифинге официальный представитель Государственного департамента Мэттью Миллер.
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