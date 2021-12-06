Нижний Новгород попал на обложку журнала «Уральских авиалиний»

Нижний Новгород попал на обложку бортового журнала «Уральских авиалиний». Редакция издания напомнила читателям, что в этом году город отмечает свое 800-летие, поэтому в статье подготовили подборку главных туристических локаций столицы Приволжья.
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