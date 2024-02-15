Трамп подрывает основы НАТО, что известно о новой российской угрозе, Daimler покинул «КамАЗ»

Трамп хочет защищать только тех членов НАТО, что достаточно платят. Это разрушило бы самую основу военного альянса НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.