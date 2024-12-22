❗️В Керчи местные жители продолжают помогать убирать нефтепродукты с берега «Сегодня в 8 утра был звонок, сказали место, мы все собрались и приступили.
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❗️В Керчи местные жители продолжают помогать убирать нефтепродукты с берега «Сегодня в 8 утра был звонок, сказали место, мы все собрались и приступили.