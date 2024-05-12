Рогов сообщил об улучшении позиций ВС РФ на Времевском направлении

Российские военнослужащие улучшили передние позиции на Времевском направлении линии фронта. Об этом РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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