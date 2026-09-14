Криптоэксперт Комаленков: россиянам стоит вкладывать в биткоины до 3% сбережений

Биткоин не должен заменять финансовую подушку или традиционные сбережения. Консервативным россиянам и инвесторам стоит направлять в криптовалюту не более 1–3% сбережений, людям со склонностью к умеренному риску — 5–10%, рассказал «Газете.
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