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Криптоэксперт Комаленков: россиянам стоит вкладывать в биткоины до 3% сбережений

Криптоэксперт Комаленков: россиянам стоит вкладывать в биткоины до 3% сбережений

Биткоин не должен заменять финансовую подушку или традиционные сбережения. Консервативным россиянам и инвесторам стоит направлять в криптовалюту не более 1–3% сбережений, людям со склонностью к умеренному риску — 5–10%, рассказал «Газете.

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