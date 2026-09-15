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Царьград

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Песков анонсировал обновленный "Золотой стандарт" наблюдения

Песков анонсировал обновленный "Золотой стандарт" наблюдения

Алексей Песков сообщил, что обновленный "Золотой стандарт" наблюдения позволит тщательно контролировать хранение бюллетеней, включая ночные часы, на выборах.

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