Песков анонсировал обновленный "Золотой стандарт" наблюдения

Алексей Песков сообщил, что обновленный "Золотой стандарт" наблюдения позволит тщательно контролировать хранение бюллетеней, включая ночные часы, на выборах.
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