Убийство в Голливуде: нерассказанная история Ланы Тёрнер

26 марта 1958 года Лана Тёрнер вернулась в отель Bel Air с 30-й церемонии вручения премии "Оскар". Награду в номинации "Лучшая актриса" она уступила Джоан Вудворд, блистательно сыгравшей в фильме "Три лица Евы".