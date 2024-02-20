Убийство в Голливуде: нерассказанная история Ланы Тёрнер

26 марта 1958 года Лана Тёрнер вернулась в отель Bel Air с 30-й церемонии вручения премии "Оскар". Награду в номинации "Лучшая актриса" она уступила Джоан Вудворд, блистательно сыгравшей в фильме "Три лица Евы".
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