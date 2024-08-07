Ученые предупредили о переломном моменте в климате на Земле

Повышение температуры на Земле приведет к серьезным климатическим изменениям, предупредила международная команда ученых в исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Communications.
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