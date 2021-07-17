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Рассекречены кадры самого мощного взрыва на Земле (2021)

Рассекречены кадры самого мощного взрыва на Земле (2021)

10 июля 1961 года на секретной встрече с разработчиками и создателями ядерного оружия, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев озвучил решение руководства страны о начале разработки и проведения испытаний водородной бомбы мощностью 100 мегатонн.

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