Банк России оспорил в суде ЕС ограничения по делу против Euroclear

Банк России 15 сентября подал иск в Общий суд Евросоюза, оспаривая норму, которая фактически блокирует попытки российских лиц добиваться исполнения решений отечественных судов за пределами ЕС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
- Зеленский утвержд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым