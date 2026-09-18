Это он наводил террористов в "Крокусе": Присяжные отказались дать пожизненное Моххамаду. Отсидит в комфорте и вернется к своим

Террористы, устроившие стрельбу в "Крокус Сити Холле", действовали по инструкциям этого человека. На его руках смерти десятков людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- БЫВАЕТ И ТАКОЕ
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым