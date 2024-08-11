Итальянский мачо оставил в Риме карьеру спортивного врача ради русской красавицы с Байкала

Джованни, Анастасия и их маленький сын на Байкале. Фото: личный архив героев публикации Если верить тому, что самые красивые мужчины живут в Италии, а самые прекрасные женщины в России, то союз 34-летней иркутянки Анастасии Крупской и 39-летнего Джованни Шиарра из Рима - самый идеальный.