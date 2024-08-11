Добрый Мир
ГлавнаяБлогМоя странаДержаваКрым домаТрибуналСССР-Империя добраПресс Центр
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Добрый Мир

5 991 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Видела  её, в театре и в кино и по ТВ."Жила в одной ква...
  • Элеонора Коган
    Грустно читать.Талантливая была вктриса."Жила в одной ква...
  • Ната
    Кто мог подумать, что из мелкого клоуна вырастет кровожадное чудовище, пожирающее тысячами своих и чужих?!Киев захлебнулся ...

Итальянский мачо оставил в Риме карьеру спортивного врача ради русской красавицы с Байкала

Итальянский мачо оставил в Риме карьеру спортивного врача ради русской красавицы с Байкала

Джованни, Анастасия и их маленький сын на Байкале. Фото: личный архив героев публикации Если верить тому, что самые красивые мужчины живут в Италии, а самые прекрасные женщины в России, то союз 34-летней иркутянки Анастасии Крупской и 39-летнего Джованни Шиарра из Рима - самый идеальный.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх