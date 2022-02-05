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На севере Афганистана зарегистрировано землетрясение силой 5,7 балла

Землетрясение магнитудой 5,7 балла по шкале Рихтера произошло сегодня утром в Афганистане.По сообщению Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) подземные толчки зафиксированы в субботу в 04.

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