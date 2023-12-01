Глава СК потребовал доклад после травмирования девочки в детсаду

Воспитательница попыталась поднять ребенка за руку, из-за чего причинила ей травму. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проведения проверки после того, как воспитательница детского сада в Свердловской области вывихнула руку девочке.