Глава СК потребовал доклад после травмирования девочки в детсаду

Воспитательница попыталась поднять ребенка за руку, из-за чего причинила ей травму. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проведения проверки после того, как воспитательница детского сада в Свердловской области вывихнула руку девочке.
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