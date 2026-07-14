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ТАСС: боец «Юга» отбил ногой атаковавший мотоцикл дрон ВСУ при эвакуации девочки

ТАСС: боец «Юга» отбил ногой атаковавший мотоцикл дрон ВСУ при эвакуации девочки

Российский боец пинком отбросил украинский дрон, атаковавший мотоцикл под Константиновкой. Военные задействовали байк в эвакуации десятилетней девочки, сообщил ТАСС со ссылкой на командира штурмовой группы 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки войск Артура Бекбасарова.

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