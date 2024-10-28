Морпехи РФ разбили опорник ВСУ, совершив прорыв сквозь огонь под Курском

В Курской области уничтожен опорный пункт украинской армии. Бронегруппа морпехов Тихоокеанского флота (ТОФ) прорвалась к опорному пункту ВСУ, где разгромила его и уничтожила группу военнослужащих, сообщила пресс-служба Минобороны.
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