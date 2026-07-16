В усадьбе Плещеево отметят юбилей Надежды фон Мекк концертом

18 июля в усадьбе «Плещеево» состоится третий концерт цикла «Музыкальные сезоны — 2026». Он посвящен 195-летию со дня рождения меценатки Надежды фон Мекк и 150-летию начала ее переписки с Петром Чайковским.
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