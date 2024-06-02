Умер депутат ГД и полярник Артур Чилингаров: главное за сутки

МОСКВА, 2 июня, ФедералПресс. На 85-м году жизни скончался известный российский полярник Артур Чилингаров, США объявили о проведении демонстрационных ядерных учений, хуситы нанесли удар по американскому авианосцу.
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