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Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра

Подразделения артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» уничтожили пункт управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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