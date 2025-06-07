Ученые: 28 городов США постепенно уходят под воду

www.globallookpress.com/Chengyue Lao/XinHua 28 крупных американских городов с населением в 34 миллиона человек постепенно уходят под воду, заявили ученые из Политехнического университета Вирджинии, сообщает журнал Nature Cities.
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