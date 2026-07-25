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Царьград

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Эстония увеличивает оборонный бюджет до 5% ВВП в 2026 году

Эстония увеличивает оборонный бюджет до 5% ВВП в 2026 году

Камран Абилов сообщил, что Эстония увеличивает оборонный бюджет до 5% ВВП, ссылаясь на "угрозу с востока".

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