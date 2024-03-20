Пациент с имплантом в мозге сыграл в шахматы "силой мысли"

Основанная миллиардером Илоном Маском американская нейротехнологическая компания Neuralink проведа на своей странице в социальной сети Х трансляцию уникальной игры в шахматы, которую провел пациент с имплантом в мозге .
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