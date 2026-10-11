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В Роскачестве рассказали, как вернуть деньги за билет на поезд при опоздании

В Роскачестве рассказали, как вернуть деньги за билет на поезд при опоздании

Директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что сумма возврата за билет на поезд зависит от времени до отправления и тарифа.

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