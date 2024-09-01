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Американский F-16 на Украине мог быть сбит русской ракетой, а вовсе не собственной ПВО

Американский F-16 на Украине мог быть сбит русской ракетой, а вовсе не собственной ПВО

В США засомневались, что F-16 на Украине сбили ВСУ дружественным огнем и ищут другую причину – New York Times.

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Комментарии
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Eduard
Тут главное слово &quot;мог&quot;! А &quot;мог&quot; Обама на ракете прилететь! Западное СМИ полно вранья,там не новости выдают,а выдумывают их!
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15 час.
Eduard
Нам вообще плевать что думают в СЩА,где США,где Украина? Пустт о Техасе своем думают!
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15 час.

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