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Вечерний Новосибирск

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Новосибирский метрополитен получил 174 тысячи улыбок за проезд

Новосибирский метрополитен получил 174 тысячи улыбок за проезд

Новосибирцы стали чаще улыбаться в метро, чтобы оплатить проезд. Об этом сообщил 13 октября «Прецедент» со ссылкой на ответ пресс-службы метрополитена.

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