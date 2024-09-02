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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Рубин» обратился в ЭСК из-за неназначенного пенальти после падения Зотова в штрафной «Спартака»

В 7-м туре Мир РПЛ казанцы уступили на выезде со счетом 0:1. Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на службу коммуникаций РФС, «Рубин» попросил ЭСК оценить решение Сергея Карасева не назначать пенальти в эпизоде с падением Александра Зотова на краю штрафной «Спартака» после борьбы с Хесусом Мединой на 7-й минуте матча.

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