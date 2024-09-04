Российский плавающий электрический дом спущен на воду

Компания Houseboat.ru выпустила экспериментальный плавучий дом, созданный по специальному заказу. Судно на электрическом ходу вышло за пределы верфи в конце августа и отправилось в Нижний Новгород, где его с нетерпением ждет владелец.
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