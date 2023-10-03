Антонов напомнил США, что РФ сама определит состав делегации на саммите АТЭС

Россия самостоятельно решит, кто войдет в ее делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) который пройдет с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, а США не имеют права влиять на ее состав.
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