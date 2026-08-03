В Иркутской области возбуждено уголовное дело в связи с происшествием с воздушным судном

Следственными органами Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по сообщению о происшествии с легкомоторным воздушным судном «Цесна 182» по признакам преступления, предусмотренного ч.
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