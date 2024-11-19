Лидеры G20 выразили обеспокоенность ситуацией в Газе и эскалацией в Ливане

Лидеры стран «Большой двадцатки» выразили обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа и эскалацией в Ливане, подчеркнули необходимость расширения потока гумпомощи, выступили за прекращение огня.
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