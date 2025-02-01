Эксперт дал советы по проведению качественного ремонта

Чтобы ремонт стал действительно долговечным, важно учитывать не только используемые материалы, но и многосторонний подход к планированию и выполнению работ, считает эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов.
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