В СК рассказали о 640 жертвах после вторжения ВСУ в Курскую область

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. В Курской области погибли 640 мирных жителей в результате вторжения ВСУ в 2024 году, более 560 человек получили ранения, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
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