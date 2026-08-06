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ТАСС

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В СК рассказали о 640 жертвах после вторжения ВСУ в Курскую область

В СК рассказали о 640 жертвах после вторжения ВСУ в Курскую область

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. В Курской области погибли 640 мирных жителей в результате вторжения ВСУ в 2024 году, более 560 человек получили ранения, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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