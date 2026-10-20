20 октября в Петрозаводске изменится схема движения. С 9:00 до 15:00 перекроют проезжую часть в районе Неглинского моста и дома № 38 на улице Дзержинского.
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