Европейским странам стоит задуматься о спасении не от мнимых угроз, а от созданной ими самими угрозы со стороны Владимира Зеленского и киевского режима, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель российского МИД Мария Захарова в связи с ситуацией с обнаружением дрона в Литве.