В Самаре учредитель дорожно-строительной компании, задолжавшей бюджету свыше миллиарда рублей, с декабря 2025-го по март 2026 года через допсоглашения с контрагентами вывел не менее 470 миллионов в обход заблокированных налоговой счетов.