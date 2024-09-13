Под Екатеринбургом молодой человек насмерть разбился в жестком ДТП с грузовиком. Фото

На 16-м километре трассы Ревда — Мариинск — Краснояр (Свердловская область) днем 13 сентября 24-летний водитель Nissan вылетел на встречную полосу, по которой ехал КАМАЗ, устроив с ним лобовое столкновение.
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