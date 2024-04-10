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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Капуста тушеная с паниром

Нам понадобится: маленький вилок белокачанной капусты 300 г панира (адыгейского сыра) томатная паста 3 — 4 столовых ложки 1 чайная ложка хмели-сунели соль 0,5 стакана рассола от квашеных (соленых) томатов масло для жарки (топленое рекомендуется) На самом деле не принципиально брать именно такое ….

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