Капуста тушеная с паниром

Нам понадобится: маленький вилок белокачанной капусты 300 г панира (адыгейского сыра) томатная паста 3 — 4 столовых ложки 1 чайная ложка хмели-сунели соль 0,5 стакана рассола от квашеных (соленых) томатов масло для жарки (топленое рекомендуется) На самом деле не принципиально брать именно такое ….