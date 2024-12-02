Ту-214ЛМК и ABE-NG. «Летающие лаборатории» При создании любого военного летательного аппарата конструкторам приходится обращаться к различным стендам, на которых можно испытать идеи создателей.
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Ту-214ЛМК и ABE-NG. «Летающие лаборатории» При создании любого военного летательного аппарата конструкторам приходится обращаться к различным стендам, на которых можно испытать идеи создателей.
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