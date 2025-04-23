Идею о регулировании цен на продукты назвали вредной

Идеи о государственном регулировании цен на продукты неконструктивны и объективно вредны. Письмо такого содержания направили в правительство России 13 отраслевых союзов и ассоциаций в сфере торговли и агропрома.
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