Bloomberg узнал, что Рубио сообщил о намерении США сохранить санкции против России до урегулирования

США намерены сохранить санкции против России по крайней мере до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта на Украине – об этом, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, сообщил госсекретарь Марко Рубио европейским союзникам.
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