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КДК рассмотрит оскорбления фанатов «Спартака» в адрес Соболева на матче с «Зенитом»

КДК примет меры в отношении « Спартака » из-за скандирования болельщиками оскорбительных выражений в алрес Александра Соболева на матче с « Зенитом ».

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