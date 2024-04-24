«Проект Чаган»: зачем в СССР взорвали 117 «мирных» ядерных бомб

Великий русский дореволюционный философ Николай Федорович Федоров еще более ста лет назад предлагал направить совокупную боевую мощь человечества не на уничтожение друг друга, а на управление природой в совместных целях и интересах.
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