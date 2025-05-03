Магнолия Суланжа радует нас уже двести с лишним лет: этот вид был выведен Этьеном Суланжем в 1820 году во Франции.
Магнолии
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Магнолия Суланжа радует нас уже двести с лишним лет: этот вид был выведен Этьеном Суланжем в 1820 году во Франции.
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