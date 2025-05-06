«Но я не был никогда рабом иллюзий»(с)«Ария»Давай поговорим, мой маленький чубатый небрат.Вот ты и твоя пропаганда рассказываете, что в России «фашизм», «рашизм» и прочий «Путлер».
Неудобные вопросы к 9 мая
Комментарии
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А
Андрей
Боюсь, вести диалог со свидомыми, рассчитывая на их адекватность, бесполезно. На всякий здравый и разумный довод будет такой же больной нацистский довод. А бесов корежит, потому что они бесы! И этим все сказано. Бесов только в ад!
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14 час.
Мержик NL
СЛАВА СЫНАМ РОССИИ !!!
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14 час.
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