Неудобные вопросы к 9 мая

А

Андрей

Боюсь, вести диалог со свидомыми, рассчитывая на их адекватность, бесполезно. На всякий здравый и разумный довод будет такой же больной нацистский довод. А бесов корежит, потому что они бесы! И этим все сказано. Бесов только в ад!