Политика как он...
ГлавнаяБлогНовостиСоциалкаИстория
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политика как она есть

41 101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Земелька Западу понадобилась! Наверное своей им мало?Пока вы не уснули...
  • Михаил Берников
    Да,конечно,если Байден здоровается с воздухом слева и справа,то он может дать ответ по Сев. потокам и всё вспомнить....В Госдуме дали Тр...
  • Русский Россиянин
    Американцы и Европа воссаздали Зеленского-Гитлера, для которого предупреждения сработают тогда, когда с ним случится...Пока вы не уснули...

Неудобные вопросы к 9 мая

Неудобные вопросы к 9 мая

«Но я не был никогда рабом иллюзий»(с)«Ария»Давай поговорим, мой маленький чубатый небрат.Вот ты и твоя пропаганда рассказываете, что в России «фашизм», «рашизм» и прочий «Путлер».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А
Андрей
Боюсь, вести диалог со свидомыми, рассчитывая на их адекватность, бесполезно. На всякий здравый и разумный довод будет такой же больной нацистский довод. А бесов корежит, потому что они бесы! И этим все сказано. Бесов только в ад!
Ответить
14 час.
Мержик NL
СЛАВА СЫНАМ РОССИИ !!!
Ответить
14 час.
наверх