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Свободный вход, тёплая атмосфера и живая музыка: “Пролетарский квартирник” открывает сезон

Проект «Пролетарский квартирник» открывает новый сезон — всех любителей живой музыки и душевной атмосферы приглашают на концерт, который пройдёт 19 сентября в 19:00 в Малом киноконцертном зале ОДК «Пролетарка».

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