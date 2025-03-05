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salekhard.online

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Миллион за переезд на Ямал: работников культуры ждут в поселках округа

Миллион за переезд на Ямал: работников культуры ждут в поселках округа

На Ямале запускают новую программу «Земский работник культуры». Специалисты, готовые переехать в небольшие населенные пункты региона, смогут получить единовременную выплату в размере миллиона рублей.

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