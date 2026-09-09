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Гостевой брак: почему образованные горожане выбирают жизнь на два дома

Гостевой брак: почему образованные горожане выбирают жизнь на два дома

Современный ритм мегаполиса диктует свои правила не только в карьере, но и в личной жизни. Всё чаще можно услышать историю о паре, которая официально состоит в браке, но при этом не ведёт совместное хозяйство и не живёт под одной крышей.

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