Гостевой брак: почему образованные горожане выбирают жизнь на два дома

Современный ритм мегаполиса диктует свои правила не только в карьере, но и в личной жизни. Всё чаще можно услышать историю о паре, которая официально состоит в браке, но при этом не ведёт совместное хозяйство и не живёт под одной крышей.
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