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Царьград

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Армения с 1 ноября 2025 года вводит биометрические паспорта с чипами

Армения с 1 ноября 2025 года вводит биометрические паспорта с чипами

С 1 ноября 2025 года жители Армении начнут получать биометрические паспорта нового образца. Соответствующее заявление в формате видеообращения сделала руководитель Министерства внутренних дел республики Арпине Саркисян.

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